Yüksekova'da sokak hayvanları için yiyecek bırakıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yüksekova'da sokak hayvanları için yiyecek bırakıldı - Son Dakika

Yüksekova'da sokak hayvanları için yiyecek bırakıldı

6 saat önce

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde aç kalan sokak hayvanları için belli noktalara yiyecek bırakıldı.

Yüksekova'da sokak hayvanları için yiyecek bırakıldı, System.String[]

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde aç kalan sokak hayvanları için belli noktalara yiyecek bırakıldı.


Rutin bir şekilde sokaktaki hayvanların beslenmeleri ve sağlık taramalarını yapan belediye ekipleri, ilçede geçen çetin kış mevsimiyle birlikte sokak hayvanları için harekete geçti. Hayvan Hakları Federasyonunun (HAYTAP) işbirliği ve destekleriyle Yüksekova Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğü çalışanları, sokak hayvanlarının yoğunlukta olduğu bölgelere mama bıraktı.


Yapılan çalışma ile ilgili bir açıklama yapan Veteriner Hekim Hekim Kaçan, "Can dostlarımızın kış aylarını daha sağlıklı bir şekilde geçirebilmeleri için mama dağıtımına başladık. Sabahın erken saatlerinde göreve başlayan ekiplerimiz, gün boyu çalışmalarını yürütüyor. HAYTAP ve duyarlı vatandaşlardan topladığımız mamaları sokak hayvanlarına dağıtıyoruz. Bilindiği üzere ilçemizde kış çok çetin geçiyor. Sokak hayvanları da besin bulmada sıkıntılar yaşıyor. Köpek ve kediler için belirlediğimiz yerlere mama bırakıyoruz. Bu sayede köpekler, kediler ve diğer canlı dostlarımız besleniyorlar. Sokak hayvanlarına hepimiz sahip çıkmalıyız. Herkes elinden geldiğince bir kap yemeği ve artan yemek atıklarını kapı önlerine bıraksın. Köpek ve kediler de bu sayede sert geçen kışı rahat bir şekilde geçirebilsinler" dedi. - HAKKARİ

Yüksekova, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 02:09 Kaynak: İHA
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