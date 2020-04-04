Yüksekova'da sosyal yardımlar dağıtılmaya başlandı - Son Dakika

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Yüksekova'da sosyal yardımlar dağıtılmaya başlandı
6 saat önce
Yüksekova ilçesinde "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı" kapsamında sağlanacak 1000'er liralık yardım, vatandaşlara ikametgahlarında verilmeye başlandı.
Yüksekova ilçesinde "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı" kapsamında sağlanacak 1000'er liralık yardım, vatandaşlara ikametgahlarında verilmeye başlandı.
Yüksekova Kaymakamlığı bu kapsamda 1000 liralık nakdi yardımın, polis, jandarma, mahalle bekçileri ve imamlarla evlere dağıtılmaya başlandığını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 01:10 Kaynak: AA
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