Son Dakika Haberleri: Yüksekova'da Su Taşkınlarına Karşı Önlem

Yüksekova'da Su Taşkınlarına Karşı Önlem

1 saat önce

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde günlerdir devam eden yoğun yağışlardan dolayı kentin bazı bölgelerinde küçük göletler oluştu.

Yüksekova'da Su Taşkınlarına Karşı Önlem, System.String[]
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde günlerdir devam eden yoğun yağışlardan dolayı kentin bazı bölgelerinde küçük göletler oluştu. Ekipler taşkınlar yaşanmasın diye önlemleri artırdı.

Yüksekova'da günlerdir devam eden yağışların ardından sıcak havaların artmasıyla birlikte kar suları da erimeye başladı. Yağmur suları ve eriyen karların birleşmesiyle birlikte ilçesinin bazı bölgelerinde küçük göletler oluştu. Şehir merkezinde ise bazı evler ve bahçeler sular altında kaldı.

Yüksekova Belediyesine bağlı ekipler ise su taşkınlarına karşı çalışmalarına başladı. Bölgede ise yağışlar aralıklarla sürüyor. - HAKKARİ
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 09:37 Kaynak: İHA
Hakkari, Yüksekova, Güncel
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