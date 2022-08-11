Hakkari Yüksekova'da görülen Süper Ay kendine hayran bıraktı - Son Dakika
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Hakkari Yüksekova'da görülen Süper Ay kendine hayran bıraktı

11.08.2022 21:46

Ayın dünyaya en yakın konumunda olduğu Süper Ay, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde hayranlıkla izlendi. Beyaz ve kızıl renkte dağların arasından çıkan Ay'ı gören vatandaşlar telefonlarına sarıldı.

Ayın dünyaya en yakın konumda olduğu ve normalden daha parlak gözlemlenen 'Süper Ay', Yüksekova ilçesinde de görüntülendi. Türkiye'de net görülen 'Süper Ay', ilçede vatandaşlar tarafından büyük bir hayranlıkla izlendi. Normalden yüzde 14'e kadar daha büyük gözlemlenebilen ve yüzde 30 daha parlak görülen Süper Ay'ın tüm parlaklığı ve görkemiyle oluşturduğu görüntü kayıt altına alındı.

Süper Ay kendine hayran bıraktı

GÖRENLER TELEFONLARINA SARILDI

Yüksekova'da akşam saatlerinde beyaz ve kızıl renkte dağların arasından çıkan Süper Ay kendine hayran bırakırken, kızıl ve beyaz rengini gören vatandaşlar hemen telefonlarına sarılarak fotoğrafladı.

Süper Ay kendine hayran bıraktı

"DOYASIYA İZLEDİK"

Yüksekova'nın Süper Ay'la cıvıl cıvıl parladığını ifade eden Rıdvan Basmacı isimli vatandaş, "Yüksekova semalarından güzel bir Süper Ay görüntüsüyle karşı karşıyayız. Her günde farklı farklı boyutta ve farklı güzellikle seyredip fotoğraflıyoruz. Muazzam bir görüntü ile karşısında hayran kaldık. Doyasıya izleme keyfine vardık. İnşallah bugün herkes bu güzellikleri izlemiştir" dedi.

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Kaynak: İHA

Yüksekova, Türkiye, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hakkari Yüksekova'da görülen Süper Ay kendine hayran bıraktı - Son Dakika

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