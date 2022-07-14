Yüksekova'da 'Süper Ay' kendine hayran bıraktı - Son Dakika
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Yüksekova'da 'Süper Ay' kendine hayran bıraktı

14.07.2022 10:50

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde çıkan 'Süper Ay', görenleri kendine hayran bıraktı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde çıkan 'Süper Ay', görenleri kendine hayran bıraktı.

Yüksekova'da akşam saatlerinde kızıl renginde büyük bir şekilde dağların üzerinde çıkan 'Süper Ay' hayran bırakırken, ilçeye ayrı bir güzellik kattı. Özellikle Cilo Dağlarının üzerinde duran 'Süper Ay' görenleri mest etti. Kızıl ve beyaz rengiyle dağların üzerinde hakim bir şekilde duran ayın güzelliğini görenler, hemen telefonlarına sarılarak fotoğraf çekti.

Süper Ay'ın büyük haline hayran kaldığını belirten Gökhan Aykut, "İlk kez bu kadar net görüyorum. Muazzam bir görüntü. Kesinlikle hayran kaldım. Bitmesin bu manzara. Doyasıya bakma fırsatımız oldu. Bizde arkadaşlarla oturup doyasıya seyrettik" dedi.

(Metin Tek/İHA)

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Kaynak: İHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yüksekova'da 'Süper Ay' kendine hayran bıraktı - Son Dakika

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