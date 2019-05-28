Yüksekova'da şüpheli araçta 59 kilo eroin yakalandı
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HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, polisin yaptığı yol kontrolleri sırasında, şüphe üzerine durdurulan araçta eğitimli köpek 'Pars' ile yapılan aramada 59 kilo 460 gram eroin ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 12:02 Kaynak: DHA
HAKKARİ'nin Yüksekova
ilçesinde, polisin yaptığı yol kontrolleri sırasında, şüphe üzerine durdurulan araçta eğitimli köpek 'Pars' ile yapılan aramada 59 kilo 460 gram eroin ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi ve şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını aralıksız sürdürürken,Yüksekova ilçesinde de yol kontrolleri yapıldı. Kontrollerde, şüphe üzerine durdurulan araçta, uyuşturucu arama köpeği 'Pars' ile arama yapıldı. Aramada, araçta 59 kilo 460 gram eroin ele geçirilirken, konu ile ilgili soruşturma başlatıldı.
- Hakkari
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