Yüksekova'da şüpheli araçtan 10 kilo eroin çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yüksekova'da şüpheli araçtan 10 kilo eroin çıktı - Son Dakika

Yüksekova'da şüpheli araçtan 10 kilo eroin çıktı

6 saat önce

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde polis ekiplerince durdurulan bir araçta pet şişelere doldurulmuş 10 kilo 400 gram eroin ele geçirildi.

Yüksekova'da şüpheli araçtan 10 kilo eroin çıktı, System.String[]

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde polis ekiplerince durdurulan bir araçta pet şişelere doldurulmuş 10 kilo 400 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucu ile ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Hakkari Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçunu önlemeye yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında dün Yüksekova- Esendere karayolu üzerinde durumundan şüphelenilen bir aracı durdurarak arama yaptı. Aramada pet şişeler içinde 10 kilo 400 gram eroin ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.


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Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 06:38 Kaynak: DHA
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