Yüksekova'da şüpheli araçtan 10 kilo eroin çıktı - Son Dakika

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde polis ekiplerince durdurulan bir araçta pet şişelere doldurulmuş 10 kilo 400 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucu ile ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Hakkari Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçunu önlemeye yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında dün Yüksekova- Esendere karayolu üzerinde durumundan şüphelenilen bir aracı durdurarak arama yaptı. Aramada pet şişeler içinde 10 kilo 400 gram eroin ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.