Yüksekova'da sürü halinde dağ keçisi görüntülendi - Son Dakika

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sürü halinde yaban dağ keçileri görüntülendi.

İlçenin İkiyaka Dağlarında sürü halinde yola inen dağ keçilerini görenleri hem şaşırdı hem de mutlu etti. Arabayla İkiyaka Dağlarına giden Muhtar Murat Balin, yola sürü halinde inen dağ keçilerini cep telefonuyla görüntüledi. İlk kez sürü halinde dağ keçisi gördüğünü ifade eden Murat Balin, "Yüksekova'nın ve Hakkari'nin İkiyaka köyünü örnek almalarını istiyorum. Çünkü onlar zarar görmedikçe dağlarımız onlarla daha güzel olur. Burada valimize, kaymakamımıza da seslenmek istiyorum. Sat göllerinin etrafını daha da güzelleştirelim ve yollarını yapıp doğasını turizme kazandıralım. Huzur ortamının sağlamasıyla Yüksekova'nın dört bir yanındaki güzelliklerde ortaya çıktı. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Eğer bugün bu dağ keçileri sürü halinde yola inip geziyorsa, bilin ki devletimizin sağladığı huzur ortamından dolayıdır. Yüksekova'nın bir muhtarı olarak doğanın asıl sahipleri için duyarlı olmaya davet ediyorum ve katkı sağlayan herkese de teşekkür ediyorum" dedi.

(Metin Tek/İHA)