Yüksekova'da tarım arazilerinde çekirge yoğunluğu yaşanıyor - Son Dakika
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Yüksekova'da tarım arazilerinde çekirge yoğunluğu yaşanıyor

16.07.2022 18:16

Yoncalı Köyü Muhtarı Kadir Dağdeviren, AA muhabirine, yoğunluğu artan çekirgeler nedeniyle sıkıntı yaşadıklarını söyledi.

Yoncalı Köyü Muhtarı Kadir Dağdeviren, AA muhabirine, yoğunluğu artan çekirgeler nedeniyle sıkıntı yaşadıklarını söyledi.

Çekirgelerle daha sıkı mücadele edilmesini istediklerini belirten Dağdeviren, "Sayıları çok fazla. Böyle devam ederse gelecek yıllarda bir şey biçemeyiz. Üremeye başladığında önünü almak zor oluyor. Köyde ektiğimiz fiğ, buğday, yonca ve nohuta zarar veriyor. İlaçlama çalışmaları da yapıldı ama buna rağmen sıkıntı devam ediyor." diye konuştu.

Dağdeviren, ovadaki Yoncalı, Çevreli, Beşbulak, Dedeler köylerinin hepsinde aynı sıkıntının yaşandığını belirterek, yetkililerden destek beklediklerini aktardı.

Yoncalı köyü Çevreli mezrası sakinlerinden Reşit İtah da iki yıldır çekirge yoğunluğu nedeniyle tarım arazilerinin zarar gördüğünü dile getirdi.

Çekirgeyle mücadele edebilmek için çalışmaların erken başlatılması gerektiğini belirten İtah, şunları kaydetti:

"Çekirge yumurtladıktan sonra yavrular büyüyor ve uçuyor. Uçmadan önce ilaçlamamız lazım. Haziran ayında havalar ısınmaya başlayınca sürüler halinde uçuyorlar. Çekirgelerin yoğun olduğu dönemlerde elde ettiğimiz hasılat yüzde 50 fark ediyor. Çekirgeler ürünlerimize zarar veriyor. Ova sulak alan olduğu için rutubet oluyor ve çekirge de böyle ortamları seviyor."

Yetkililer, söz konusu çekirgelerin her yıl özellikle ova köylerinde görülen yerel bir çekirge çeşidi olduğunu ve yapılan ilaçlı mücadele çalışmaları sayesinde çekirge zararının bertaraf edildiğini belirtti.

Yoncalık köyüne bağlı Piruzbey mezrasında sonradan tespit edilen çekirge zararlısı ile mücadelenin devam ettiği bildirildi.

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Yüksekova'da tarım arazilerinde çekirge yoğunluğu yaşanıyor - Son Dakika
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