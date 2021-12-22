Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitim yapan okullarda 22 Aralık'ta eğitim öğretim yapılmayacak.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmede, şu ifadelere yer verildi:
"Olumsuz hava koşulları ve tipi nedeniyle 22 Aralık 2021 çarşamba günü ilçemizde ve bağlı köylerinde taşımalı eğitim-öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir."
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Yüksekova'da taşımalı eğitim yapan okullarda eğitime bir gün ara verildi - Son Dakika