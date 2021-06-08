Yüksekova'da tayini çıkan hakim ve savcılar için veda programı düzenlendi - Son Dakika

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde HSK kararnamesiyle tayini çıkan hakimler ve savcılar için veda programı düzenlendi.

Yüksekova Polisevi'nde düzenlenen programda konuşan Kaymakam ve Belediye Başkanvekili Osman Doğramacı, tayini çıkan hakim ve savcılara Yüksekova'ya yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Yüksekova Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyon Başkanı Süleyman Küçükekiz ise programa katılanlara teşekkür etti, tayini çıkan meslektaşlarına yeni görev yerlerinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Manisa'nın Turgutlu ilçesine atanan Cumhuriyet Başsavcısı Ali Biçer de Yüksekova'da görev yapmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Yüksekova'dan güzel anılarla ayrılıyorum. Misafirperverliklerinden dolayı Yüksekovalılara teşekkür ediyorum." dedi.

Tayini çıkan hakim ve savcılara plaket ve çeşitli hediyelerin verildiği programa, Yüksekova Alay Komutanı Albay Erdoğan Dur, Yüksekova ve Şemdinli'de görev yapan hakim ve savcılar, Emniyet Müdürü Murat Güneş, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mustafa Çiçek, Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı, Müftü Şakir Şahin, Esendere Belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, avukatlar ve adliye personeli katıldı.