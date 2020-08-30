Yüksekova'da tedbirli Zafer Bayramı töreni - Son Dakika

Yüksekova ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98'inci yıl dönümünde çelenk sunma töreni, ilk kez belediye başkanlığı binası önünde yapıldı. Törene, Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, Garnizon Komutanı Albay Mehmet Özgül , Yüksekova Cumhuriyet Başsavcısı Ali Biçer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı, İlçe Müftüsü Şakir Şahin katıldı. Pandemi nedeniyle 5 protokol üyesinin katıldığı tören, Atatürk Anıtı'na çelenklerin bırakılmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması sonrası sona erdi.

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