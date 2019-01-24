Son Dakika Haberleri: Yüksekova'da Teoman Zeydan Sevinci

Yüksekova'da Teoman Zeydan Sevinci

1 saat önce

HAKKARİ (İHA) – AK Parti tarafından Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde belediye başkan adayı olarak Teoman Zeydan'ın gösterilmesi, büyük sevinçle karşılandı.

Yüksekova'da Teoman Zeydan Sevinci, System.String[]
HAKKARİ (İHA) – AK Parti tarafından Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde belediye başkan adayı olarak Teoman Zeydan'ın gösterilmesi, büyük sevinçle karşılandı.

Yüksekova Belediye Başkan Adayı olarak gösterilen Zeydan, ilçeye gelirken büyük bir kalabalık tarafından karşılandı. AK Parti İlçe Başkanlığına geçen Teoman Zeydan, vatandaşların tebriklerini kabul etti. Burada bir açıklama yapan Zeydan, "Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Yüksekova'ya aday gösterildim. Aday gösterildikten sonra Yüksekova'da çok olumlu geri dönüşler aldık. Allah nasip ederse, Yüksekova'mızın değerli seçmenlerinin desteğini alarak belediye başkanı olacağına inanıyorum. Allah'ın izniyle AK Parti'nin 2023 vizyonuyla Yüksekova'ya çok şey katacağımıza olan inancımla birlikte burada bugün yola çıkmışız. Allah bizi utandırmasın. Altını çizerek söylemek istiyorum ki ben tüm Yüksekova'nın adayıyım. Herkesime, her mahalleye, her sokağa ulaşacak belediye hizmetleri için buradayım. Yüksekova'nın yeniden dirilişi için atılabilecek her adımı atacağımızın herkesçe bilinmesini istiyorum. Hem memlekete hem de Yüksekova'ya hayırlara vesile olacak bir seçim olması en büyük duam ve beklentimdir" dedi.

Yüksekova'nın tanımış ailelerden biri olan Zeydan ailesinden Teoman Zeydan'ın aday gösterilmesine sevinen vatandaşlar ise, "Allah'ın izniyle var gücümüzle Teoman Zeydan'ın yanında olacağız. Çünkü yıllardır beklediğimiz umut doğdu. Halkın beklediği adam geldi. Buna çok sevinçliyiz. Yüksekova, Allah'ın izniyle Teoman Zeydan'la yükselecek. Teoman Zeydan'ı belediyemize başkan yapıp, ilçemizi tüm hizmetlere kavuşturacağına inancımız tamdır. Yüksekova'nın umuduna sahip çıkma vakti geldi" diye konuştular. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 11:21 Kaynak: İHA

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