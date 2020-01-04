Yüksekova'da terör mağduru aileler yeni evlerine kavuşuyor - Son Dakika
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Yüksekova'da terör mağduru aileler yeni evlerine kavuşuyor

6 saat önce

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde terör mağdurları için yaptırılan 3 bin 63 konuttan 483'ünün hak sahiplerine teslimi için kura çekildi.

Yüksekova'da terör mağduru aileler yeni evlerine kavuşuyor, System.String[]

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde terör mağdurları için yaptırılan 3 bin 63 konuttan 483'ünün hak sahiplerine teslimi için kura çekildi.

Huzur ve güvenliğin tesisi amacıyla üç yıl önce ilçe merkezinde PKK'lı teröristlere yönelik başlatılan, "Jandarma Uzman Çavuş Ramazan Gülle Operasyonu"nda teröristlerin neden olduğu mağduriyetin giderilmesi için yapılan çalışmalar sürüyor.

Terör saldırılarında evleri yıkılan veya kullanılamayacak durumda olan vatandaşlar için Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından Esenyurt Mahallesi'nde yaptırılan konutlardan 1. bölge 1. etap ile 2. etaptaki 483 konut ve 20 iş yeri için Gençlik Merkezi Spor Salonu'nda noter huzurunda kura çekildi.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Nazmi Yakar, törende yaptığı konuşmada, üç yıl önce PKK'lı teröristlerce başlatılan çukur eylemlerinde vatandaşların mağdur edildiğini hatırlattı.

Evleri hasar gören ve mağdur edilen vatandaşların hasar tespit çalışmaları sonucu evlerinin enkazının kaldırıldığını ifade eden Yakar, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla TOKİ, 2016'da 5 bölgede 3 bin 63 konutun ihalesini yaptı. Tamamlanan 1256 konutun daha önce kura çekimiyle hak sahiplerine teslimi yapılmıştı. 483 konut ve 20 iş yeri de noter huzurunda çekilecek kurayla sahiplerine teslim edilecek." diye konuştu.

Kura çekimine, Vali Yardımcı İdris Koç, Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, kurum temsilcileri ve ilçe sakinleri katıldı.

Doğal gaza uyumlu, çevre düzenlemeleri, park, taziye evi, cami, okul ve iş yerleri ile modern standartlarda yapılan konutların büyük ölçüde tamamlandığı bildirildi.

Yüksekova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 01:16 Kaynak: AA
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