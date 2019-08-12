Yüksekova'da terör operasyonu
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İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında Hakkari-Yüksekova ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca sürdürülen operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 4'e yükseldiğini açıkladı.
İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında Hakkari-Yüksekova ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca sürdürülen operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 4'e yükseldiğini açıkladı. Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 02:40 Kaynak: İHA
(İHA)
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