Son Dakika Haberleri: Yüksekova'da terör operasyonu: 6 gözaltı
Son Dakika 3. Sayfa Yüksekova'da terör operasyonu: 6 gözaltı

Yüksekova'da terör operasyonu: 6 gözaltı

1 saat önce

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yapılan operasyonlarda 6 kişi gözaltına alındı.

Yüksekova'da terör operasyonu: 6 gözaltı, System.String[]

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yapılan operasyonlarda 6 kişi gözaltına alındı.


Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Bu kapsamda ilimiz Yüksekova ilçesinde icra edilen operasyonda PKK/KCK bölücü terör örgütüne yardım ve yataklık suçundan 6 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi. - HAKKARİ

Yüksekova, Hakkari, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 10:43 Kaynak: İHA
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