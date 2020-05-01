Yüksekova'da ters lale güzelliği - Son Dakika

Yüksekova'da ters lale güzelliği

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde açan ters laleler görenleri kendine hayran bırakıyor.

İlçeye 15 kilometre uzaklıkta bulunan Karlı köyünde açan ters laleler, görenleri kendine hayran bırakıyor. Bölge halkı tarafından "hüzün çiçeği" olarak adlandırılan, Hakkari ve Van bölgesinde yetişen ve 15 günlük ömürleri olan ters laleler, Yüksekova'nın bazı bölgelerinde seyrine doyulmaz görüntüler oluşturuyor.

Her sene ters laleler vatandaşların uğrak mekanı olurken, bu yıl dünya genelinde yaşanan korona virüsü salgını nedeniyle kimsenin uğramadığı görüldü. Vatandaşlardan Vahap Canan, "İlçemizin yüksek rakımlı bölgelerinde bulunan ters laleler, karların erimesiyle beraber doğamızda farklı bir renk cümbüşüne yol açıyor. Fakat bu sene hem ilçemizde hem dünyada salgın nedeniyle insanların bu doğa güzelliğini seyretmesine engel oluyor oldu. Geçmiş senelerde ilçemize yurt dışında ve yurt içinde çok kişi gelip bu eşsiz doğa güzelliklerini görüyordu. Ters laleler bu bölgemizde eşsiz bir doğa manzarası oluşturuyor" dedi.