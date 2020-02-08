Yüksekova'da tipi nedeniyle mahsur kalan sağlık ekibi ile vatandaşlar kurtarıldı - Son Dakika
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Yüksekova'da tipi nedeniyle mahsur kalan sağlık ekibi ile vatandaşlar kurtarıldı

6 saat önce

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kar ve tipi nedeniyle kapanan yolda mahsur kalan sağlık ekibi ile 20 kişi kurtarıldı.

Yüksekova'da tipi nedeniyle mahsur kalan sağlık ekibi ile vatandaşlar kurtarıldı, System.String[]

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kar ve tipi nedeniyle kapanan yolda mahsur kalan sağlık ekibi ile 20 kişi kurtarıldı.

İlçede etkili olan olumsuz hava koşulları ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Yüksekova'ya 13 kilometre mesafedeki Dedeler köyü yolu da kar ve tipi nedeniyle kapandı. Hasta almak için köye giden sağlık ekipleri ile 5 araçtaki 20 kişi yolda mahsur kaldı.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye yönlendirilen İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, 2 saat süren çalışma sonucu yolu açarak sağlık görevlileri ve vatandaşların köye ulaşmasını sağladı.

Sağlık görevlileri, evde müdahale ettikleri hastayı ambulansta Yüksekova Devlet Hastanesine götürdü.

Yüksekova, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 03:08 Kaynak: AA
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