Yüksekova'da Tipide Mahsur Kalan 15 Kişi Kurtarıldı

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle 5 araç ve içerisindeki 15 yolcu mahsur kaldı.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle 5 araç ve içerisindeki 15 yolcu mahsur kaldı. Mahsur kalan yolcular, bölgeye gelen karla mücadele ve jandarma ekipleri tarafından kutarıldı.



Bölgede etkili olan karla karışık yağmur hayatı olumsuz yönde etkilerken, Yüksekova ilçesine bağlı Onbaşılar köyü Çamdalı mezrasından ilçeye gelen 5 araç, Zine zirvesinde kar ve tipiye yakalandı. Kapanan yolda mahsur kalan araçtakiler, yetkilileri arayarak yardım istedi. Bunun üzerine bölgeye iş makineleri sevk edildi. Ekipler, kar ve tipi nedeniyle yolda kalan araçları kurtarmak için yoğun bir mücadele yürütürken, bölgeye gelen jandarma araçlardaki 15 yolcuyu kurtardı. Kar ve tipi nedeniyle kapanan mezra yolundaki çalışmalar ise sürüyor.



- Hakkari

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