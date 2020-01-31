Yüksekova'da tipide mahsur kalan 3 kişi traktörle kurtarıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yüksekova'da tipide mahsur kalan 3 kişi traktörle kurtarıldı - Son Dakika

Yüksekova'da tipide mahsur kalan 3 kişi traktörle kurtarıldı

6 saat önce

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde tipi nedeniyle mahsur kalan ve içerisinde 3 kişinin bulunduğu araç, traktör yardımıyla kurtarıldı.

Yüksekova'da tipide mahsur kalan 3 kişi traktörle kurtarıldı, System.String[]

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde tipi nedeniyle mahsur kalan ve içerisinde 3 kişinin bulunduğu araç, traktör yardımıyla kurtarıldı.


Sabah saatlerinde Yürekli köyünden Yüksekova ilçe merkezine gelmek isteyen ve içinde 3 kişinin bulunduğu araç, tipi nedeniyle köy yolunda mahsur kaldı. Araçta bulunanlar kara saplanan aracı kendi imkanlarıyla çıkartamayınca komşu köy olan Çukurca köyünden yardım istedi. Traktörün gelmesiyle halat bağlanan araç, uzun uğraşlar sonucunda saplandığı yerden çıkarıldı. Yaklaşık 4 saat boyunca yolda mahsur kalan vatandaşlar, traktör yardımıyla kurtarıldı.


Sabah erken saatlerde yola çıktıklarını kaydeden Mahkum Keği isimli vatandaş, "Ancak kara saplandık ve mahsur kaldık. Komşu köyden yardım istedik, köy sakinleri hemen yardıma geldiler. Allah razı olsun onlardan. Traktör getirdiler ve aracı çıkarabildik. Biz de Yüksekova'ya doğru devam ettik. Çok şükür kimsede sağlık sorunu yaşanmadı, herkesin durumu iyi" şeklinde konuştu. - HAKKARİ

Yüksekova, Hakkari, Araç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 03:28 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

CHP'de bazı milletvekilleri, Ekrem İmamoğlu'nun Palandöken tatilinden rahatsız oldu
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, koronavirüs hakkında rapor hazırladı! İşte korunma yöntemleri Son dakika: Zonguldak'ta maden ocağındaki göçükte mahsur kalan 2 işçinin cesedine ulaşıldı Son Dakika: Elazığ'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2020 21:50:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yüksekova'da tipide mahsur kalan 3 kişi traktörle kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]