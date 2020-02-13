Yüksekova'da tipiye yakalanan vatandaşlar kurtarıldı - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Yüksekova'da tipiye yakalanan vatandaşlar kurtarıldı - Son Dakika

Yüksekova'da tipiye yakalanan vatandaşlar kurtarıldı

6 saat önce

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yoğun kar yağışı ve tipiden dolayı mahsur kalan vatandaşlar 2 saatte kurtarıldı.

Yüksekova'da tipiye yakalanan vatandaşlar kurtarıldı, System.String[]

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yoğun kar yağışı ve tipiden dolayı mahsur kalan vatandaşlar 2 saatte kurtarıldı.


Yüksekova ilçe merkezine 13 kilometre uzaklıkta bulunan Dedeler köyü yolunda yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 10 araç mahsur kaldı. Haber verilmesi üzerine bölgeye İl Özel İdaresi Yüksekova Şantiye Şefliğine bağlı ekipler gönderildi. Ekiplerin çalışması sonucu kısa sürede yol ulaşıma açılırken, mahsur kalan vatandaşlar ise kurtarıldı. - HAKKARİ

Yüksekova, Hakkari, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 08:00 Kaynak: İHA
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