Yüksekova'da TOKİ konutları için kura çekimi - Son Dakika
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Yüksekova'da TOKİ konutları için kura çekimi

7 saat önce

HAKKARİ (İHA) – Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde inşa edilen konutlar için kura çekimi yapıldı.

Yüksekova'da TOKİ konutları için kura çekimi, System.String[]

HAKKARİ (İHA) – Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde inşa edilen konutlar için kura çekimi yapıldı.


Yüksekova ilçesinde 2016 yılındaki çatışmalarda evleri hasar görüp daha sonra yıkılan vatandaşlar için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yaptırılan TOKİ konutları için kura çekimi yapıldı. Yüksekova Gençlik Merkezinde yapılan kura çekimine, Hakkari Vali Yardımcısı İdris Koç, Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, Hakkari Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Nazmi Yakar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı, Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Abdurrahman Pınar ve hak sahibi vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda konuşan, Hakkari Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Nazmi Yakar, "Cumhurbaşkanımızın talimatı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca Yüksekova ilçemizde 5 bölgede toplam 3 bin 64 adet konut yapma ihalesi 2016 yılında yapıldı. Bu konutlardan 1. bölge 1. ve 2. etapta biten bin 256 adet konut tamamlamış olup evleri zarar gören ve bu bölgeden ev almak isteyen mağdur vatandaşlarımız için Yüksekova noterince hak ve hakkaniyet çerçevesinde şeffaf bir şekilde kura çekimleri 21 Eylül 2019 tarihinde yapıldı. Bu kura çekimlerinden arta kalan 483 adet konut için bu bölgeden ev almak isteyen vatandaşlarımız için yeni talepler alındı. Bugün çekilecek kura sonuçlarına göre hak sahipliğini kazanan vatandaşlarımıza bizde Yüksekova noterince gelecek listeye göre anahtar teslimleri yapılacaktır. Buradaki çalışmalarda emeği geçen öncelikle devlet büyüklerimize sahada gecesini gündüzüne katan çalışma arkadaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum" dedi.


Noter tarafından yapılan kura çekiminde, 1. bölge 1. ve 2. etapta bulunan 20 adet iş yeri ile 483 adet konutun hak sahipleri belirlendi. - HAKKARİ

Yüksekova, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 12:38 Kaynak: İHA
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