Yüksekova'da toz bulutu, araçları çamura bürüdü - Son Dakika
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Yüksekova'da toz bulutu, araçları çamura bürüdü

07.04.2022 13:36

Yüksekova'da toz bulutu, araçları çamura bürüdü Suriye'den kaynaklı kuvvetli rüzgarın etkisiyle kalkan toz bulutları Yüksekova'da araçları çamura bürüdü.

Yüksekova'da toz bulutu, araçları çamura bürüdü

HAKKARİ - Suriye'den kaynaklı kuvvetli rüzgarın etkisiyle kalkan toz bulutları Yüksekova'da araçları çamura bürüdü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarından sonra Suriye'den kaynaklı kuvvetli rüzgarın etkisiyle kalkan toz bulutları Yüksekova'da etkisini gösterdi. Dün gece başlayan yoğun yağışlar ve rüzgarın etkisiyle ilçe tamamen toz bulutunun altında kaldı. Sabah işe gitmeyen isteyen vatandaşlar araçlarının çamurlu tuzunun altında kalmasına şaşırdılar. Araçlarını çamurlu şekilde gören vatandaşlar hemen oto yıkamacılara akın ederken, bazı esnaflar işlerinin çamurlu iş yerlerinin camlarını yıkadılar. Sabah iş gelmek geldiğim sırada bütün araçlar çamura bürünmüştü diyen Esnaf olan Hakan Düzen, "Şuan dükkanımızın camlarını yıkıyoruz çünkü tüm camlar toz bulutu içinde. Sabah araçlarımızı toz bulutları içinde olduğu halini gördüğümüzde şok. İnşallah kısa süre biter çünkü rüzgarın etkisiyle bu tarafa gelmiş" dedi.

Oto yıkamacı olan Serhat Çiftçi, "Dün gece başlayan tozlu bulutu ve yağan yağışlarla beraber çamur şeklinde yağmasıyla araçları kaplanmış şekilde. Şuan vatandaşlar araçları getiriyor bizde yıkıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Meteoroloji Uyarmıştı"

Meteorolojinin yaptığı açıklamada, "Toz bulutlarının Batman, Siirt, Şırnak, Hakkari, Bitlis ve Van çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı belirtilen açıklamada, " Diyarbakır, Şanlıurfa, Bingöl, Muş, Ağrı, Iğdır, Kars ve Erzurum illerimizde de toz taşımının iki gün boyunca aralıklarla etkili, zaman zaman orta kuvvette olması bekleniyor. Görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme, çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerini kullandılar.

Yüksekova'da toz bulutu, araçları çamura bürüdü
Yüksekova'da toz bulutu, araçları çamura bürüdü
Yüksekova'da toz bulutu, araçları çamura bürüdü

YORUMLAR
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Meteoroloji, Yüksekova, Hakkari, Suriye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yüksekova'da toz bulutu, araçları çamura bürüdü - Son Dakika


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