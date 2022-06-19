Son dakika haberleri: Yüksekova'da trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Yüksekova'da trafik kazası: 2 yaralı

19.06.2022 21:54

Son dakika haberi: Yüksekova'da trafik kazası: 2 yaralı Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Yüksekova'da trafik kazası: 2 yaralı

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, saat 20.00 sıralarında Yüksekova çevreyolu üzerinde meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 2 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar yardımcı olmak için olay yerine koştu. Kaza sonrası bölgeye ambulans, polis ve Yüksekova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, başka bir kazaya sebebiyet vermemek için yolu trafiğe kapatarak sağlık ekiplerinin yaralılara rahat bir şekilde müdahale etmelerini sağladı. Yaralılar hastaneye sevk edilirken, kaza yapan araçlar bölgeye gelen çekiciler yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: Yüksekova'da trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Yüksekova'da trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika
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