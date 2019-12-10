Son Dakika Haberleri: Yüksekova'da trafik kazası: 5 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Yüksekova'da trafik kazası: 5 yaralı - Son Dakika

Yüksekova'da trafik kazası: 5 yaralı

6 saat önce

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Yüksekova'da trafik kazası: 5 yaralı, System.String[]

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre kaza, Van-Yüksekova karayolu üzerindeki çöplük mevkiinde meydana geldi. Van istikametine gitmekte olan 07 BYC 68 plakalı tır ile karşı yönden gelen aracın çarpışması sonucu Zübeyir, Vedat, İhsan ve Kasım Bahadır ile Mehmet Tekin yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırılırken, soruşturmanın başlatıldığı belirtildi. - HAKKARİ

Yüksekova, Hakkari, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 05:12 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

İkiye bölünen araçtan yürüyerek çıkan genç o anları anlattı: "Yaşamam büyük şans"
Çorlu'daki tren kazası davasına küçük kızın sözleri damga vurdu: Benim babamı kim öldürdü? Antalya'daki ikiye ayrılan araçtan yürüyerek çıkan sürücü Pamukçu: "Mucize eseri kurtuldum" Özel maden ocağında dinamit patladı: Yaralılar var

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2019 00:02:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yüksekova'da trafik kazası: 5 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]