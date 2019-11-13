Son Dakika Haberleri: Yüksekova'da trafik kazası : 7 yaralı
Son Dakika Güncel Yüksekova'da trafik kazası : 7 yaralı - Son Dakika

Yüksekova'da trafik kazası : 7 yaralı

6 saat önce

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Yüksekova'da trafik kazası : 7 yaralı, System.String[]

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre kaza ilçeye 12 kilometre uzaklıktaki Beşatlı Köyü yakınlarında meydana geldi.

A.Ü yönetimindeki 06 FB 0110 plakalı araç ile L. K'nin kullandığı 06 DS 7007 plakalı araç ve C.B'nin sürücülüğünü yaptığı 55 GM 066 plakalı minibüsün karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ilçedeki hastaneye kaldırdı.

Kaza nedeniyle bir süre kapanan yol araçların çekici ile kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Yüksekova, Hakkari, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 10:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da feci kaza! Motosikletli iki genç takla atarak yere savruldu
Tren, hemzemin geçitte otomobile çarptı: 3 yaralı 20 yıl boyunca farkına varmadı! Çinli adamın burnundan bir santimetrelik diş çıktı Beton mikserinin altında kalan babasının cansız bedenine sarılıp ağladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2019 04:52:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yüksekova'da trafik kazası : 7 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]