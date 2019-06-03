Son Dakika Haberleri: Yüksekova'da trafik uygulaması
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Yüksekova'da trafik uygulaması

1 saat önce

Yüksekova ilçesinde Ramazan Bayramı öncesi trafik uygulaması yapıldı.

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Yüksekova ilçesinde Ramazan Bayramı öncesi trafik uygulaması yapıldı.
Cengiz Topel Caddesi'nde yapılan uygulamada, trafik polisleri sürücüleri dikkatli olmaları, emniyet kemeri takmaları ve aşırı hız yapmamaları yönünde uyardı ve broşür dağıttı.
Kaymakam Ramazan Kendüzler, gazetecilere yaptığı açıklamada, bayram tatili süresince trafik uygulamalarını yerinde takip ettiklerini söyledi.
Vatandaşların trafik kurallarına çoğunlukla uyduğunu anlatan Kendüzler, "2019'da Yüksekova'da biri ölümlü 33 yaralamalı trafik kazası meydana gelmiştir. Biz bu uygulamayı hem kontrol amaçlı hem de sürücülere farkındalık yaratmak için yaptık." dedi.
Ardından Kendüzler polislerle beraber sürücülere broşür dağıttı.
Uygulamaya İlçe Jandarma Komutan Vekili Yüzbaşı Ahmet Ayvaz ve İlçe Emniyet Müdürü Haluk Baş da katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 03:30 Kaynak: AA
Ramazan KENDÜZLER, Ramazan Bayramı, Yüksekova, Güncel
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