Son Dakika Haberleri: Yüksekova'da 'U14 Milli Takım' seçmeleri
Son Dakika Spor Yüksekova'da 'U14 Milli Takım' seçmeleri - Son Dakika Spor

Yüksekova'da 'U14 Milli Takım' seçmeleri

6 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde '14 Yaş Grubu Bölgesel Milli Takım Seçmeleri' yapıldı.

Yüksekova'da 'U14 Milli Takım' seçmeleri, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde '14 Yaş Grubu Bölgesel Milli Takım Seçmeleri' yapıldı.


Yüksekova Şehir Stadında gerçekleşen U-14 yaş grubu alt yapı milli takım futbolcu seçmeleri için Yüksekovalı 14 yaş grubu futbolcular çift kale maç yaptı. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Yüksekova Belediyespor Kulüp Başkanı Fevzi Yıldırım, Yüksekova Belediyespor olarak bu yetenekli oyuncuları keşfetmek ve onları daha iyi yerlere taşımak için her şeyi yapacaklarını belirterek, "Bugünkü seçmeler de kulübümüzün alt yapısında yer alan 14 yaş grubu oyuncular için gelecektir. Böyle bir imkanı sağlayan Milli Takım ve Türkiye Futbol Federasyonuna şükranlarımızı sunarız" dedi.


Altyapı Teknik Sorumlusu Mecit Ağırbaş ise, tek amaçlarının buradaki gençleri milli takım veya daha büyük kulüplere gönderebilmek olduğunu belirterek, "İnşallah Yüksekova'daki birçok gencin hayalini gerçekleştirmiş olacağız" ifadelerini kullandı.


Kulübün yönetim kurulu üyeleri gözetiminde yapılan seçmeler sonrasında performansı ve yeteneği iyi olan futbolcular bölge karmasına çağrılacağı belirtildi. - HAKKARİ

Türkiye Futbol Federasyonu, Yüksekova, Hakkari, Spor

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 02:28 Kaynak: İHA
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