Yüksekova'da üretilen "Çirek peyniri" coğrafi işaret tescil belgesi aldı - Son Dakika
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Yüksekova'da üretilen "Çirek peyniri" coğrafi işaret tescil belgesi aldı

09.05.2022 14:21
Yüksekova'da üretilen "Çirek peyniri" coğrafi işaret tescil belgesi aldı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde koyun sütünün çeşitli aşamalardan geçirilmesiyle elde edilen "Çirek peyniri"ne coğrafi işaret tescil belgesi verildi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde koyun sütünün çeşitli aşamalardan geçirilmesiyle elde edilen "Çirek peyniri"ne coğrafi işaret tescil belgesi verildi.

Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı'nın (DAKA) desteğiyle, kentte en çok tüketilen süt ürünlerinden biri olan Çirek peyniri için Türk Patent ve Marka Kurumu'na başvuruda bulunuldu.

Başvuruyu değerlendiren Türk Patent ve Marka Kurumu, söz konusu ürüne coğrafi işaret tescil belgesi verdi.

TSO Başkanı Abdurrahman Pınar, yöreye ait ürün ve lezzetleri Türkiye ve dünyaya tanıtmak için çaba gösterdiklerini söyledi.

Halk arasında lavaş peyniri olarak da bilinen Çirek'in tescillenmesi sürecinin tamamlandığını belirten Pınar, şunları aktardı:

"Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) süreci olmasaydı belgemizi daha erken de alabilirdik. Bu peynir çok önemli bir ürün. İlk defa Hakkari bölgesinde tescilli bir markamız oldu. Akabinde Şemdinli balı, üzümü ve cevizi, Dağlıca balı, inciri ve narı, Esendere elması için de çalışmalarımız sürüyor. Derecik'te seracılık çok önemli. Çukurca'da tahin, üzüm, nar. Allah bize çok güzel bir coğrafya vermiş. Özellikle tarım ve hayvancılıkta yatırımcılarımızı bekliyoruz."

Bölgedeki hayvancılık potansiyelinin değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Pınar, desteklerinden dolayı DAKA'ya, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne ve peynirin üretildiği fabrika yetkililerine teşekkür etti.

Peynir üreticisi Necip Baskın ise 2019'da TSO ile Çirek peynirinin coğrafi işaret belgesini almak için başvuruda bulunduklarını anlattı.

Ürünün tescillenmesinden mutluluk duyduklarını belirten Baskın, şöyle konuştu:

"Bu peynirin en önemli özelliği bölgemize has olması. Farklı bir tat ve aroması var ve tuz oranı çok az. Çeşitli aşamalardan geçtikten sonra yufka gibi açılan bir peynirdir. Birinci önceliğimiz bölgemiz adına bu peyniri Türkiye piyasasına sunmak ve tanıtmak. İkinci aşama ise yurt dışına satışını başlatmak." ???????

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Yüksekova, Türkiye, Hakkari, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yüksekova'da üretilen 'Çirek peyniri' coğrafi işaret tescil belgesi aldı - Son Dakika


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