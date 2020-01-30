Yüksekova'da 'Ustalar Kursiyerler ile Buluşuyor' etkinliği - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yüksekova'da 'Ustalar Kursiyerler ile Buluşuyor' etkinliği - Son Dakika

Yüksekova'da 'Ustalar Kursiyerler ile Buluşuyor' etkinliği

6 saat önce

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 'Ustalar Kursiyerler ile Buluşuyor' etkinliği kapsamında kursiyerler Cankurtaran Tekstili ziyaret etti.

Yüksekova'da 'Ustalar Kursiyerler ile Buluşuyor' etkinliği, System.String[]

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 'Ustalar Kursiyerler ile Buluşuyor' etkinliği kapsamında kursiyerler Cankurtaran Tekstili ziyaret etti.


Yüksekova Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Ustalar Kursiyerler ile Buluşuyor' etkinliği kapsamında kursiyerler, Köprücük köyünde bulunan ve ilçenin tek tekstil atölyesi olan Cankurtaran Tekstili ziyaret etti. Ziyarette tekstil atölyesi sahibi ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü öğreticisi Ercan Cankurtaran, kursiyerlere yaptıkları ürünler hakkında bilgi verdi.


İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Nurullah Şin, Türkiye genelinde 'Ustalar Kursiyerler ile Buluşuyor' adı altında etkinlik düzenlendiğini söyleyerek, "Biz de bu amaçla her ay bir ustamızı, kursiyerlerle buluşturuyoruz. Ustalarımızın bilgi birikimini, tecrübelerini yeni nesillere aktarmak istiyoruz. İlk etkinlik kapsamında buraya, tekstil atölyesine geldik. 50 kursiyerle buraya geldik. Ercan hoca burada çok önemli şeyler yapıyor. Her ay farklı bir yeri ziyaret edeceğiz. Yılın sonunda toplam 12 etkinlik yapacağız" dedi.


Tekstil atölyesi sahibi Ercan Cankurtaran ise, ziyaretlerinden dolayı kursiyerlere teşekkür ederek, "Kursiyerlere makineleri anlattım, yaptığımız işi anlattım. Ürünlerimiz hakkında bilgi verdim. Böyle şeyler çok güzel. Bu atölyeyi büyütmemiz lazım. Bu konuda herkesten destek bekliyoruz. Yüksekova için çok iyi olacağına inanıyoruz. Yüksekova'da başka tekstil atölyesi yok. Pazarlama konusunda sıkıntılarımız var. Bu atölyeyi büyütürsem birçok kişinin istihdam edilmesine katkım olacak. 25 senedir bu işi eşimle beraber yapıyorum" diye konuştu.


Yüksekova Usta Öğreticiler Derneği Başkanı Rıfat Tüner ise, atölyede çok güzel ürünlerin üretildiğini belirterek, "Bu ürünleri batıda daha pahalıya alırsınız. Esnaf arkadaşlarımıza çağrıda bulunuyoruz. Bu güzel atölyeden alışveriş yapın. El ele verip bu atölyeyi kalkındırmamız lazım" ifadelerini kullandı. - HAKKARİ

Cankurtaran, Yüksekova, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 04:30 Kaynak: İHA
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