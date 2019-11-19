Son Dakika Haberleri: Yüksekova'da uyuşturucu ele geçirildi
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Yüksekova'da uyuşturucu ele geçirildi

6 saat önce

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yapılan uygulamalarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Yüksekova'da uyuşturucu ele geçirildi, System.String[]

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yapılan uygulamalarda uyuşturucu madde ele geçirildi.


Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçunu önlemeye yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "İlimiz Yüksekova ilçesi Akpınar köyü kısal alanında ve ilçe merkezinde yapılan uygulamalarda toplamda 6 kilo 60 gram metamfetamin ve 1 kilo 2 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi. - HAKKARİ

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 01:49 Kaynak: İHA
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