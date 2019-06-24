Yüksekova'da uyuşturucu hap ele geçirildi
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki bir adreste yapılan aramada 79 adet Suboxone isimli uyuşturucu hap ele geçirilmiştir.
Hakkari
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 12:54 Kaynak: İHA
'nin Yüksekova
ilçesindeki bir adreste yapılan aramada 79 adet Suboxone isimli uyuşturucu hap ele geçirilmiştir.
Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü
görevlilerince "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçunu önlemeye yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "İlimiz Yüksekova ilçesinde bulunan bir adreste yapılan aramada, 79 adet Suboxone isimli uyuşturucu hap ele geçirilmiştir. 1 şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Hakkari Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi. - HAKKARİ
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