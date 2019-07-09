Son Dakika Haberleri: Yüksekova'da uyuşturucu operasyonu
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Yüksekova'da uyuşturucu operasyonu

20 dakika önce

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Esendere beldesinde icra edilen operasyon 1 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

Yüksekova'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]
Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Esendere beldesinde icra edilen operasyon 1 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçunu önlemeye yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Yüksekova ilçesi Esendere beldesinde icra edilen operasyon neticesinde; 1 kilogram metamfetamin olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirilmiştir. 1 İran uyruklu şahıs gözaltına alınmış olup, konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi. - HAKKARİ
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 10:37 Kaynak: İHA
Yüksekova, Hakkari, 3. Sayfa
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