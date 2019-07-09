Yüksekova'da uyuşturucu operasyonu
20 dakika önce
Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Esendere beldesinde icra edilen operasyon 1 kilogram metamfetamin ele geçirildi.
Hakkari
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 10:37 Kaynak: İHA
'nin Yüksekova
ilçesi Esendere
beldesinde icra edilen operasyon 1 kilogram metamfetamin ele geçirildi.
Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçunu önlemeye yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Yüksekova ilçesi Esendere beldesinde icra edilen operasyon neticesinde; 1 kilogram metamfetamin olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirilmiştir. 1 İran
uyruklu şahıs gözaltına alınmış olup, konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi. - HAKKARİ
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