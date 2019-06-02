Yüksekova'da uzaktan kumandalı EYP ele geçirildi
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HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesi kırsalında, jandarma ekipleri tarafından yürütülen operasyonda, 1 adet uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcı(EYP) ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 05:44 Kaynak: DHA
HAKKARİ'nin Yüksekova
ilçesi kırsalında, jandarma ekipleri tarafından yürütülen operasyonda, 1 adet uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcı(EYP) ele geçirildi.
İl Jandarma
Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından Yüksekova ilçesine bağlı Çobanpınar Köyü kırsalında terör örgütü PKK
'ya yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında yapılan arazi arama ve tarama faaliyetlerinde 1 adet uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcı bulundu. Patlayıcı, uzman ekiplerce kontrollü bir şekilde patlatılarak, imha edildi. Bölgedeki operasyon sürüyor.
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