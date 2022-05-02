Yüksekova'da vatandaşlar asırlık toplu bayramlaşma geleneğini sürdürdü - Son Dakika

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Aksu köyü ve Esenyurt Mahallesi sakinleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarının büyük oranda kalkmasıyla asırlık toplu bayramlaşma geleneğini sürdürdü.

Köy ve mahallelerde bir araya gelerek uzun yıllardır süren bayramlaşma geleneğini devam ettiren vatandaşlar, birlik, beraberlik ve dayanışmanın en güzel örneğini sergiledi.

Aksu köyü ve Esenyurt Mahallesi sakinleri, Kovid-19 nedeniyle iki yıldır ara verdikleri toplu bayramlaşmanın heyecanını bu bayram yaşadı.

Bayram namazının ardından bir araya gelen yaşlı, genç ve çocuklar, mezarlık ziyaretinden sonra köy ve mahallenin yaşça büyüklerinin bulunduğu evlerde toplandı.

Kurulan yer sofralarında kahvaltı yapan köy ve mahalle sakinleri daha sonra evleri gezerek, bayram kutlayıp, ikram edilen şekerlerden aldı.

"Eskiden beri dedelerimizden gelen bir gelenektir"

Aksu köyünün ileri gelenlerinden 80 yaşındaki Hacı Süleyman Durna, gazetecilere yaptığı açıklamada, 1951 yılında tek haneyle kurulan köyün şu an 150 hanesi olduğunu söyledi.

Geleneklerine bağlı bir köy olduklarını belirten Durna, şöyle konuştu:

"Camiden sonra mezarlığa gidip ölülerimizin bayramını kutladıktan sonra kahvaltı için köyün en büyüğü olduğum için burada kahvaltı yapıyoruz. Ardından her birlikte ev ev dolaşıp ilkin hasta ve yaşlılarımızın bayramını kutluyoruz. Eskiden beri dedelerimizden gelen bir gelenektir. Bizler de bu geleneğini hep birlikte sürdürüyoruz. İki yıldır hastalık nedeniyle kimse kimsenin bayramını kutlamıyordu. Bu yıl pandemi süreci bittikten sonra yine kucaklaşarak iki yılın hasretini gidermiş olduk."

Rüstem Durna da küçük yaşlardan beri bu geleneğe şahitlik ettiğini, il dışına göreve gittiğinde de bayramlarda geleneğe uymak için köye döndüğünü anlatarak, "Bu yıl pandemi süreci bittikten sonra iki yılın hasretini kucaklaşarak giderdik. Şimdi köylülerle birlikte köydeki evlerinin önüne giderek hep birlikte bayramlarını kutlayarak şekerimizi alıyoruz." diye konuştu.

Esenyurt Mahallesi sakini Hamit Aşur ise toplu bayramlaşma geleneğinin geçmişten beri sürdüğünü dile getirerek, "Uzun bir aranın ardından yeniden bayramlaşma heyecanını yaşadık. Bayram kardeşlik ve dayanışma içinde geçiyor. Mahallemiz güzel bir dayanışma içindedir." ifadesini kullandı.

Sadullah Altıntaş da bayram boyunca evleri ziyaret edeceklerini aktararak, atalarından kalma bu geleneği yaşatmaya devam edecekleri kaydetti.