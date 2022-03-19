YÜKSEKOVA'DA YABANİ KUŞLAR İÇİN DOĞAYA YEM BIRAKILDI - Son Dakika
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YÜKSEKOVA'DA YABANİ KUŞLAR İÇİN DOĞAYA YEM BIRAKILDI

19.03.2022 17:10

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yabani kuşlar için doğaya yem bıraktı.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yabani kuşlar için doğaya yem bıraktı.

Yüksekova Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, soğuk havalarda yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için doğaya yem bıraktı. Nehir sazlığı kıyısında bulunan Yürekli, Dedeler, Demirkonak, Kamışlı ve Köprücük köylerinde farklı bölgelerde turnalar başta olmak üzere birçok yabani kuşun yiyebileceği yemler, ekiplerce doğaya bırakıldı.

YÜKSEKOVA'DA YABANİ KUŞLAR İÇİN DOĞAYA YEM BIRAKILDI
YÜKSEKOVA'DA YABANİ KUŞLAR İÇİN DOĞAYA YEM BIRAKILDI
YÜKSEKOVA'DA YABANİ KUŞLAR İÇİN DOĞAYA YEM BIRAKILDI

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Doğa Koruma ve Milli Parklar, Yüksekova, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: YÜKSEKOVA'DA YABANİ KUŞLAR İÇİN DOĞAYA YEM BIRAKILDI - Son Dakika
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