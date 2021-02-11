HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan aşırı soğuklar yaban hayvanlarını da olumsuz etkiledi. Dağda aç kalan yaralı kurt, yiyecek bulmak için ilçe merkezine indi. Kurdun yiyecek araması, bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Kaynak: DHA

Yüksekova, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Yüksekova'da yaralı aç kurt, ilçe merkezine inip, yiyecek aradı - Son Dakika

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