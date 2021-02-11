Yüksekova'da yaralı aç kurt, ilçe merkezine inip, yiyecek aradı - Son Dakika
Üye Girişi

Yüksekova'da yaralı aç kurt, ilçe merkezine inip, yiyecek aradı

11.02.2021 18:33
Yüksekova'da yaralı aç kurt, ilçe merkezine inip, yiyecek aradı

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan aşırı soğuklar yaban hayvanlarını da olumsuz etkiledi.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan aşırı soğuklar yaban hayvanlarını da olumsuz etkiledi. Dağda aç kalan yaralı kurt, yiyecek bulmak için ilçe merkezine indi. Kurdun yiyecek araması, bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Yüksekova ilçesinde etkili olan dondurucu soğuklar yaban hayvanlarını olumsuz etkiliyor. İlçe merkezindeki Dize Mahallesi'ne inen yaralı kurt, çevredekilerin şaşkın bakışları arasında yiyecek aradı. Vatandaşları farkedince bölgeden uzaklaşan kurdun yiyecek araması cep telefonu kamerasına yasıdı.

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
Bandırma CHP İlçe Başkanı Selim Panç istifa etti Bandırma CHP İlçe Başkanı Selim Panç istifa etti Kars'ta 14 yıl önce kaybolan kişinin öldürülüp evinin bahçesine gömüldüğü anlaşıldı Kars'ta 14 yıl önce kaybolan kişinin öldürülüp evinin bahçesine gömüldüğü anlaşıldı Midyat'ta 'İlçe Göç Kurulu Toplantısı' yapıldı Midyat'ta 'İlçe Göç Kurulu Toplantısı' yapıldı

Yüksekova, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yüksekova'da yaralı aç kurt, ilçe merkezine inip, yiyecek aradı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan EYT açıklaması: Amacımız yılbaşından önce gündemimizden çıkarmak
19:33 Kabine Toplantısı sona erdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor
19:07 Türkiye'den Fransa'ya net mesaj! Büyükelçi, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı
18:19 Teksas Valisi'nden olay hareket! Göçmenleri ABD Başkan Yardımcısı'nın evinin önüne bıraktı
17:50 Trabzonspor'un hocası Abdullah Avcı her şeyi planlamış! Fenerbahçe'yi böyle yıkmış
17:48 Sedyeyle asansöre bindirilen hasta dehşeti yaşadı
17:27 Tavuğun ölmek pahasına yavrularını yılandan koruması gözleri yaşarttı
17:13 Alzheimer hastası yaşlı kadının cansız bedeni apartmanın arka bahçesinde bulundu
17:05 Samsun'da polis kendisini bıçaklayan saldırganı bacağından vurdu
16:59 38 haftalık hamile genç kadın karnındaki bebeğiyle öldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2022 20:00:41. #1.11#
SON DAKİKA: Yüksekova'da yaralı aç kurt, ilçe merkezine inip, yiyecek aradı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement