Yüksekova'da yaralı halde bulunan dağ keçisi tedavi altına alındı - Son Dakika

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde köylüler tarafında yaralı bulunan dağ keçisi tedavi altına alındı.
İlçe merkezine 50 kilometre uzaklıkta bulunan Yeşiltaş köyünde vatandaşlar tarafında bulunan yaralı dağ keçisi, Yüksekova Belediyesinde görevli veterinere teslim edildi. Köyden ilçe merkezine getiren yaralı dağ keçisi, veteriner Hekim Kaçan tarafında tedevisi yapıldı.
Tedavisinin ardından dağ keçisi Yüksekova Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi. Dağ keçisinin tedavisinin ardından doğaya bırakılacağı belirtildi. - HAKKARİ