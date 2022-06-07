Yarım ay görüntüsüyle mest etti - Son Dakika
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Yarım ay görüntüsüyle mest etti

07.06.2022 09:47

Yarım ay görüntüsüyle mest etti Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde şehrin semalarında görülen hilal şeklindeki yarım ay, kartpostallık görüntüsü ile hayran bıraktı.

Yarım ay görüntüsüyle mest etti

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde şehrin semalarında görülen hilal şeklindeki yarım ay, kartpostallık görüntüsü ile hayran bıraktı.

Yüksekova ilçesinde akşam saatlerinde kızıl renginde büyük bir şekilde dağların üzerinde çıkan hilal şeklindeki ay, hayran bıraktı. Kızıl ve beyaz rengiyle dağların üzerinde hakim bir şekilde duran ayın güzelliğini görenler, hemen telefonlarına sarılarak resim çektiler.

Her gün farklı bir boyutta ayın güzelliğini yaşıyoruz diyen Hasım Han isimli vatandaş, "Her gün Yüksekova semalarından güzel bir hilal görüntüsü oluşuyor. Her günde farklı farklı boyutta ve farklı güzellikle seyrediyoruz. Muazzam bir görüntü veriyor. Hayran kaldım. Doyasıya izleme keyfini yakaladık" dedi.

Yarım ay görüntüsüyle mest etti
Yarım ay görüntüsüyle mest etti
Yarım ay görüntüsüyle mest etti
Yarım ay görüntüsüyle mest etti
Yarım ay görüntüsüyle mest etti
Yarım ay görüntüsüyle mest etti

YORUMLAR
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Zor Dağları'ndan mest eden görüntüler Zor Dağları'ndan mest eden görüntüler Hatay semalarında hilal şeklindeki ay mest etti Hatay semalarında hilal şeklindeki ay mest etti
Kaynak: İHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yarım ay görüntüsüyle mest etti - Son Dakika

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