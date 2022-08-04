Yüksekova'da 'Yarım Ay' hayran bıraktı - Son Dakika
Üye Girişi

Yüksekova'da 'Yarım Ay' hayran bıraktı

04.08.2022 08:46

Yüksekova'da 'Yarım Ay' hayran bıraktı Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde görülen hilal şeklindeki yarım ay, kartpostallık görüntüsüyle hayran bıraktı.

Yüksekova'da 'Yarım Ay' hayran bıraktı

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde görülen hilal şeklindeki yarım ay, kartpostallık görüntüsüyle hayran bıraktı.

Yüksekova ilçesinde akşam saatlerinde beyaz ve kızıl renkte büyük bir şekilde dağların üzerinden çıkan hilal şeklindeki ay hayran bıraktı. Kızıl ve beyaz rengiyle dağların üzerinde hakim bir şekilde duran ayın güzelliğini görenler, hemen telefonlarına sarılarak fotoğraf çekti.

Her gün ayın doğuşunu takip ettiğini ifade eden Erkan Keskin isimli vatandaş, "Her gün Yüksekova semalarından güzel bir hilal görüntüsüyle karşı karşıyayız. Her günde farklı farklı boyutta ve farklı güzellikle seyrediyoruz. Muazzam bir görüntü sunmaktadır. Hayran kaldık. Doyasıya izleme keyfine vardık diyebiliriz" dedi.

YORUMLAR
500
Tarihi mekanlara dikkat çekmek için santur çaldı Tarihi mekanlara dikkat çekmek için santur çaldı Yüksekova'da silah ve mühimmat ele geçirildi Yüksekova'da silah ve mühimmat ele geçirildi
Kaynak: İHA

Yüksekova, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yüksekova'da 'Yarım Ay' hayran bıraktı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:11 İstanbul'da Balıklı Rum Hastanesi'nde yangın çıktı! Hastalar tahliye ediliyor
13:03 Süper Lig'de yeni sezonun ilk hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu
12:57 KPSS iptal edildi! 6-7 ve 14 Ağustos'ta yapılacak oturumlar da ertelendi
12:37 Enflasyonu kendisinin düşürdüğünü iddia eden Ali Babacan: Enflasyonun sebebi Ukrayna-Rusya savaşı falan değil, sizsiniz
12:28 Ali Akman, Galatasaray'a çok yakın! Transferin bitmesi bekleniyor
12:11 Zayıflamak isteyen 2 çocuk annesi kadın feci şekilde hayatını kaybetti
12:04 Şehir içi yolcu minibüsünde 22 kaçak göçmen yakalandı
11:54 Pınar Deniz yeni projesi için imaj değiştirdi: Hürrem Sultan gibi olmuşsun
11:50 Ertem Şener, özdeşleştiği program Beyaz Futbol'a geri döndü
11:46 Kılıçdaroğlu Şırnak'ta, "Gençlerin umudu Kılıçdaroğlu" sloganları ile karşılandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2022 13:38:34. #1.13#
SON DAKİKA: Yüksekova'da 'Yarım Ay' hayran bıraktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement