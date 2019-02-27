Son Dakika Haberleri: Yüksekova'da Yaşamını Yitiren Sözleşmeli Er, Son Yolculuğuna Uğurlandı

Yüksekova'da Yaşamını Yitiren Sözleşmeli Er, Son Yolculuğuna Uğurlandı

1 saat önce

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde devriye görevinde fenalaşıp, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Sözleşmeli Er Mehmet Ali Korkmaz (21), Ankara'da düzenlenen törenle toprağa verildi.

Yüksekova'da Yaşamını Yitiren Sözleşmeli Er, Son Yolculuğuna Uğurlandı, System.String[]
HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde devriye görevinde fenalaşıp, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Sözleşmeli Er Mehmet Ali Korkmaz (21), Ankara'da düzenlenen törenle toprağa verildi.Yüksekova'ya bağlı Esendere beldesinde önceki gün devriye görevine çıkan birlikte görevli Sözleşmeli Er Mehmet Ali Korkmaz, aniden fenalaştı. Görev arkadaşlarının çağırdığı ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Korkmaz, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Ankara'ya getirilen Sözleşmeli Er Mehmet Ali Korkmaz için Sincan ilçesindeki Yeni Çimşit Camii'nde tören düzenlendi. Törene, Sincan Kaymakamı Abdullah Küçük, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan'ın yanı sıra Korkmaz'ın annesi Nilüfer Korkmaz, ablası, amcası İsmet Korkmaz ile çok sayıda askeri yetkili katıldı. Cenazede oğlunun tabutuna sarılan anne Nilüfer Korkmaz, gözyaşlarını tutamadı. Amca İsmet Korkmaz ise taziyeleri kabul etti. Korkmaz'ın cenazesi, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

Mehmet Ali Korkmaz'ın babasının 10 yıl önce kanser hastalığından yaşamını yitirdiği ifade edildi. - Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 04:13 Kaynak: DHA

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