Yüksekova'da yaya önceliği uygulaması yapıldı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde "Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz" kampanyası kapsamında program düzenlendi.

İsmet Alkan Anadolu Lisesi önünde gerçekleştirilen programda polis ekipleri öğrencileri ve sürücüleri bilgilendirerek broşür dağıttı.

İlçe Emniyet Müdürü Haluk Baş, gazetecilere yapığı açıklamada, "Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz" sloganıyla yaya geçidi nöbeti farkındalığı için etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Baş, farkındalığı herkese hissettirmek amacıyla tüm yurtta olduğu gibi Yüksekova'da da yayalarla birlikte yaya geçidi üzerinden geçiş yaptıklarını belirtti.

Programa, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mustafa Çiçek, Yüksekova Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Abdurrahman Pınar, kurum amirleri ve öğrenciler katıldı.