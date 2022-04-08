Yüksekova'da yetişen zerik ve siyah üzümün aşı kalemleri Tekirdağ'da muhafaza edilecek - Son Dakika
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Yüksekova'da yetişen zerik ve siyah üzümün aşı kalemleri Tekirdağ'da muhafaza edilecek

08.04.2022 14:29

Yüksekova'da yetişen zerik ve siyah üzümün aşı kalemleri Tekirdağ'da muhafaza edilecek Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yetiştirilen zerik ve siyah üzüm çeşitlerinden alınan aşı kalemleri, Tekirdağ'daki üzüm koleksiyon bağında muhafaza edilecek.

Yüksekova'da yetişen zerik ve siyah üzümün aşı kalemleri Tekirdağ'da muhafaza edilecek

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yetiştirilen zerik ve siyah üzüm çeşitlerinden alınan aşı kalemleri, Tekirdağ'daki üzüm koleksiyon bağında muhafaza edilecek.

Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsünde görevli ziraat mühendisleri Aslı Polat, Tamer Uysal ve Mümtaz Ekiz, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde geçtiğimiz aylarda kayıt altına aldıkları üzüm bağlarının çeşitlerini, aşı kalemlerini alarak Tekirdağ'daki üzüm koleksiyon bağında muhafaza edilecek. Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ve Yüksekova Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliği ile Yüksekova'ya bağlı Yeşiltaş köyünde zerik ve siyah üzüm çeşitlerinden aşı kalemleri alındı.

Bölgeden alına her çeşitten 10-15 tane alınan kalemlerden aşılı fidan elde edip Tekirdağ'daki koleksiyon bağına dikilmesi sağlanırken, bir yıl sonra elde edilen fidanlar asma arazi gen bankasına muhafaza altına alınmış olacak. Yüksekova'daki saha çalışması Tekirdağ Bağcılık Ataştırma Enstitüsü görevlileri Tamer Uysal, Aslı Polat, Mümtaz Ekiz ve Yüksekova Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli Uğur Bahadır tarafından yapıldı.

Bölgede güzel üzüm bağlarının olduğunu belirten Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsünde görevli ziraat mühendisi Tamer Uysal, "Yerel üzüm çeşitlerinin muhafaza amacıyla yürüttüğümüz projeyle materyal toplamaya geldik. Burada ağırlık olarak zerik çeşidi yetiştirmekte. Burada siyah üzümlerden oluşan guruplarda var. Bizde çeşitlerin aşı kalemlerini alıyoruz, Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsünde aşılı fidan elde etmek amacıyla bu materyalleri kullanacağız. Önümüzdeki yıl elde ettiğimiz fidanları asma arazi gen bankamıza dikerek bu çeşitlerin kaybolmasını önleyeceğiz. Kendi doğal yöresinde kaybolsa dahi, bizim arazi gen bankasında muhafaza edilmeye devam edilecek" dedi

Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Emin Yiğit ise böylesi anlamlı bu projede emeği geçen kurum personeli ve Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü görevlilerine çok teşekkür ettiğini belirtti.

Yüksekova'da yetişen zerik ve siyah üzümün aşı kalemleri Tekirdağ'da muhafaza edilecek
Yüksekova'da yetişen zerik ve siyah üzümün aşı kalemleri Tekirdağ'da muhafaza edilecek
Yüksekova'da yetişen zerik ve siyah üzümün aşı kalemleri Tekirdağ'da muhafaza edilecek

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Araştırma, Yüksekova, Tekirdağ, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yüksekova'da yetişen zerik ve siyah üzümün aşı kalemleri Tekirdağ'da muhafaza edilecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yüksekova'da yetişen zerik ve siyah üzümün aşı kalemleri Tekirdağ'da muhafaza edilecek - Son Dakika
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