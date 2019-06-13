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Yüksekova'da yıl sonu sergisi

3 saat önce

Yüksekova Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından yıl sonu sergisi düzenlendi.

Yüksekova'da yıl sonu sergisi, System.String[]
Yüksekova Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından yıl sonu sergisi düzenlendi.
Selahaddin Eyyubi Kültür Merkezi'nin konferans salonunda açılan sergide, merkezdeki kursiyerlerin yaptığı el sanatı çalışmaları yer aldı.
Halk Eğitim Merkezi Müdürü Recep Yağan, yaptığı konuşmada, Halk Eğitim Merkezlerinin "Beşikten mezara kadar" eğitim ilkesiyle hizmet vermeyi amaç edindiğini söyledi.
Amaçlarının ev hanımlarının ve genç kızların kendi işlerini kurabilmelerine yardımcı olmak olduğunu anlatan Yağan, şöyle konuştu:
"Hem bünyemizde hem de işbirliği protokolleri kapsamında 64 farklı branşta bin 388 kurs açıltı. Bu kurslara 19 bin 25 kursiyer katılmış olup, biten kurslardan 12 bin 506 kursiyer başarılı olup belge almaya hak kazanmıştır. Okuma yazma seferberliği kapsamında okuma yazma bilmeyen 5 bin 983 kişiye yönelik yoğunlaştırılmış okuma yazma kursları açılmış, biten kurslardan 4 bin 311 kişi başarılı olup belge almaya hak kazanmıştır."
Ardından halk oyunları gösterisi sunuldu, kursları başarıyla tamamlayanlara belgeleri verildi.
Kaymakam Ramazan Kendüzler de sergiyi gezdi.
Programa Cumhuriyet Başsavcısı Özkan Gürdoğan ve İlçe Emniyet Müdürü Haluk Baş da katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 09:34 Kaynak: AA
Selahaddin Eyyubi, Yağan, Yüksekova, Güncel
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