Yüksekova'da yıldırım düşmesi sonucu 17 koyun telef oldu - Son Dakika

Yüksekova'da yıldırım düşmesi sonucu 17 koyun telef oldu

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu Ferhan Sevin isimli vatandaşa ait 17 koyun telef oldu.

Edinilen bilgilere göre, olay öğlen saatlerinde ilçenin Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Öğlen saatlerinde başlayan sağanak halindeki yağmur ilçeyi etkisi altına alırken, Cumhuriyet Mahallesinde yaşayan Ferhan Sevin'in koyunları merada otladığı sıra yıldırımın isabet etmesi sonucu 17 koyunu telef oldu. Olayı duyan mahalle sakinleri ise, hemen Sevin'in yardımına koştular. Şoka uğradığını belirten koyunların sahibi Ferhan Sevin, "Yağmur yağışı başlamadan önce çocuklarımı eve göndermiştim. Şimşeklerin çakmasıyla birlikte koyunların bulunduğu yerde alevler yükseldi. Bir anda neye uğradığımı şaşırdım. 17 koyunum telef oldu"dedi.