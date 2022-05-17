YÜKSEKOVA'DA YILDIRIM DÜŞTÜ; 30 KÜÇÜKBAŞ ÖLDÜ - Son Dakika

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde sağanak sırasında yıldırım düştü. Olayda, otlaktan ağıla götürülen 30 küçükbaş öldü.

Yüksekova ilçesine 20 kilometre uzaklıktaki Kadıköy'de yağmurla birlikte yıldırım da etkili oldu. Köyün yakınında otlatılan koyunlar ağıllara götürülürken yıldırım düştü. Yıldırımın isabet eden 30 koyun öldü. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, alanda inceleme yaptı. Hayvanları ölen bölge halkı, yetkililerden yardım istedi.