YÜKSEKOVA'DA YILDIRIM DÜŞTÜ; 30 KÜÇÜKBAŞ ÖLDÜ - Son Dakika
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YÜKSEKOVA'DA YILDIRIM DÜŞTÜ; 30 KÜÇÜKBAŞ ÖLDÜ

17.05.2022 08:56

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde sağanak sırasında yıldırım düştü.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde sağanak sırasında yıldırım düştü. Olayda, otlaktan ağıla götürülen 30 küçükbaş öldü.

Yüksekova ilçesine 20 kilometre uzaklıktaki Kadıköy'de yağmurla birlikte yıldırım da etkili oldu. Köyün yakınında otlatılan koyunlar ağıllara götürülürken yıldırım düştü. Yıldırımın isabet eden 30 koyun öldü. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, alanda inceleme yaptı. Hayvanları ölen bölge halkı, yetkililerden yardım istedi.

YÜKSEKOVA'DA YILDIRIM DÜŞTÜ; 30 KÜÇÜKBAŞ ÖLDÜ
YÜKSEKOVA'DA YILDIRIM DÜŞTÜ; 30 KÜÇÜKBAŞ ÖLDÜ
YÜKSEKOVA'DA YILDIRIM DÜŞTÜ; 30 KÜÇÜKBAŞ ÖLDÜ
YÜKSEKOVA'DA YILDIRIM DÜŞTÜ; 30 KÜÇÜKBAŞ ÖLDÜ

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Yüksekova, Kadıköy, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel YÜKSEKOVA'DA YILDIRIM DÜŞTÜ; 30 KÜÇÜKBAŞ ÖLDÜ - Son Dakika


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SON DAKİKA: YÜKSEKOVA'DA YILDIRIM DÜŞTÜ; 30 KÜÇÜKBAŞ ÖLDÜ - Son Dakika
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