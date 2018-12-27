Yüksekova'da Yoğun Kar Yağışı
2 saat önce
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye başladı.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye başladı.
Dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana gelirken, birçok köy yolu da ulaşıma kapandı. Karayolu ve belediye ekipleri, karla mücadele çalışması için hazır bekletilirken, yapılması planlanan İstanbul-Yüksekova ve Ankara-Yüksekova uçak seferleri de karşılıklı iptal edildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Yüksekova ilçesinde kar yağışının aralıklarla devam edeceğini bildirdi. - HAKKARİ
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 12:16 Kaynak: İHA
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