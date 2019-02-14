Son Dakika Haberleri: Yüksekova'da Yoğun Kar Yağışı

Yüksekova'da Yoğun Kar Yağışı

1 saat önce

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye başladı.

Yüksekova'da Yoğun Kar Yağışı, System.String[]
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye başladı. Bu gün öğlen saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana gelirken, akşam saatlerinde köylerine giden vatandaşlar ise zor anlar yaşadı. Kar yağışı ile birlikte karayolu ve belediye ekipleri, karla mücadele çalışmasına başladı. Sürücüleri uyaran yetkiler, araçların hız yapmamalarını ve trafik kurallarına da uymaları konusunda uyar yaptılar.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 11:51 Kaynak: İHA

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