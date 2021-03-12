Yüksekova'da yoğun kar yağışı - Son Dakika

Yüksekova'da yoğun kar yağışı
12.03.2021 11:16
Yüksekova'da yoğun kar yağışı Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan kar yağışı ve yoğun sis hayatı olumsuz yönde etkiliyor.
Yüksekova'da yoğun kar yağışı
HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan kar yağışı ve yoğun sis hayatı olumsuz yönde etkiliyor.
Öğle saatlerinde başlayan kar yağışı ilçeyi etkisi altına aldı. Yoğun kar yağışı ile beraber ilçenin en işlek caddesinde seyir halinde olan sürücüler zor anlar yaşadı. Kar yağışı ile birlikte ilçe merkezinde ve bağlı köylerde karla mücadele ekipleri yolları açık tutmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Yetkililer ise yoğun kar yağışı ve sisten dolayı sürücüleri hız mesafeleri konusunda uyardı.
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