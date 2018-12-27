Son Dakika Haberleri: Yüksekova'da Yoğun Kar Yağışı Devam Ediyor

Yüksekova'da Yoğun Kar Yağışı Devam Ediyor

44 dakika önce

Yüksekova'da yoğun kar yağışı devam ediyorHAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Yüksekova'da yoğun kar yağışı devam ediyor

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.
Dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana gelirken, birçok köy yolu da ulaşıma kapandı. Karayolu ve belediye ekipleri, karla mücadele çalışması için hazır bekletilirken, yapılması planlanan İstanbul-Yüksekova ve Ankara-Yüksekova uçak seferleri de karşılıklı iptal edildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Yüksekova ilçesinde kar yağışının aralıklarla devam edeceğini bildirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 02:38 Kaynak: İHA

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