Yüksekova'da Yoğun Kar Yağışı Devam Ediyor
44 dakika önce
Yüksekova'da yoğun kar yağışı devam ediyorHAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.
Yüksekova
'da yoğun kar yağışı devam ediyor
HAKKARİ - Hakkari
'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.
Dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana gelirken, birçok köy yolu da ulaşıma kapandı. Karayolu ve belediye ekipleri, karla mücadele çalışması için hazır bekletilirken, yapılması planlanan İstanbul-Yüksekova ve Ankara-Yüksekova uçak seferleri de karşılıklı iptal edildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
, Yüksekova ilçesinde kar yağışının aralıklarla devam edeceğini bildirdi.
Son Dakika
» Yerel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 02:38 Kaynak: İHA
Erzincan-Sivas Kara Yolu Şiddetli Kar Yağışı Nedeniyle Ulaşıma Kapandı
İstanbul'da Okulların Tatil Edilmesini İsteyen Öğrenciler, İstanbul Valisi'ni Mesaj Yağmuruna Tuttu
Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle 15 İlde Okullar Tatil Edildi! İşte O İller
17 Yıldır Cinsel Organsız Yaşayan Suriyeli Genç Kız İsyan Etti: Yardım Edin